Bloccati a San Diego dopo la maternità surrogata l’incubo di una coppia di giovani aretini | Ora abbiamo paura di tornare in Italia

Leggi su Open.online

C’è unadiche da qualche settimana si trova a San, in California, e teme di essere arrestata non appena metterà piede in. Il motivo? Hanno avuto un figlio nato con, il primo da quando il governo Meloni lo ha dichiarato «reato universale». La cosiddetta Legge Varchi – che prende il nome dalla relatrice della proposta, Maria Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’– è entrata in vigore lo scorso 3 dicembre e punisce la gestazione per altri con pene da 3 mesi a 2 anni di reclusione e multe da 600mila a 1 milioni di euro.Labloccata in CaliforniaA raccontare delladi, stesso sesso ed entrambi con meno di 40 anni, è un articolo di Pino Di Blasio pubblicato su La Stampa. «Si pongono il problema di come rientrare incon il bambino, evitando l’arresto e la multa.