Blitz dei ladri Adesso vivo nella paura

, è una sensazione davvero brutta". Così la proprietaria dell’appartamento al piano terra di via Capuzi a Macerata, che nei giorni scorsi ha ricevuto la sgradita visita dei. È successo attorno alle 20.30, quando la donna era uscita di casa per una passeggiata e per buttare la spazzatura. I malviventi (non si sa se uno o più di uno) sono entrati in casa forzando la finestra della camera da letto, che era stata lasciata con la ribalta aperta. Poi hanno messo a soqquadro la stanza, alla ricerca presumibilmente di contanti e gioielli che, però, non hanno trovato. Quando la proprietaria dell’appartamento è rincasata, inizialmente non si è accorta di nulla. Il campanello d’allarme ha cominciato a suonare quando ha provato ad aprire la porta della camera da letto, che era stata chiusa a chiave dall’interno.