Blake Lively e Justin Baldoni, la saga continua: arriva un documentario rivelatore

Non si placa la vicenda che vede contrapposte le due star di It Ends with Us, in quanto è in arrivo uno speciale sulla faida legale Lain corso tracontinuerà anche sul piccolo schermo, poiché è in arrivo undi rapida realizzazione prodotto dalla ITN Productions. Ildi 90 minuti, intitolato He Said, She Said:vs, che difficilmente sarà l'unico a parlare della battaglia legale ancora in corso tra l'attrice e il regista di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, sarà trasmesso in anteprima nel Regno Unito su Channel 5 lunedì sera. Una versione più breve di 60 minuti, acquisita da Investigation Discovery negli Stati Uniti, andrà in onda .