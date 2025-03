Ilrestodelcarlino.it - Bimba in pericolo di vita trasportata a Roma con un volo militare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 17 marzo 2025 – Unadi due anni, in imminentediper una grave insufficienza respiratoria, è statacon un C130J dell’Aeronauticadall’aeroporto di Ancona-Falconara allo scalodi Ciampino per poi essere portata d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù diche ha in dotazione un macchinario ad hoc. Ilsanitario è stato richiesto dalla prefettura di Ancona e autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, per poi essere tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala situazioni di vertice del Comando della squadra aerea - 1ª Regione aerea di Milano che ha così autorizzato ildel C130J decollato dalla base della 46ma Brigata aerea di Pisa. Il trasferimento nella capitale si è reso indispensabile in quanto la bambina ha la necessità urgente di essere sottoposta a una respirazione extracorporea (Ecmo) con un macchinario in che il Salesi non ha in dotazione e che invece è funzionante al Bambin Gesù di