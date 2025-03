Casertanews.it - Bilancio ancora non approvato, Prefettura diffida il Comune

Leggi su Casertanews.it

Ladi Caserta hato ildi Teverola ad approvare ildi previsione entro 20 giorni a partire da oggi, 17 marzo. Con una nota a firma del prefetto Lucia Volpe, l’Ente è stato ‘ammonito’ per non averdato il via libera al documento contabile per il periodo.