Bianchi lancia Molinella nel derby. Medicina vola sulle ali di Corcelli

Frangente complesso in serie C per la regina del girone G Cmo Ozzano, che alza bandiera bianca nelcasalingo controe allunga così la striscia negativa a tre referti gialli. Tra le fila di coach Federico Grandi non bastano i 18 per parte dell’asse Kissima-Odah, che si arrendono ai 44 complessivi dei violini molinellesie Seravalli. Del ko ozzanese ne approfittano così le inseguitrici, su tutte la Virtus, cheali di unda 27 punti (coadiuvato dai 17 di Iattoni, dai 13 di Masrè e dai 10 di Morara) redigono il settimo successo consecutivo e si portano a -2 dalla vetta del girone. Dietro continua il momento clamoroso della Francesco Francia di coach Andrea Mondini, alla nona vittoria filata dopo l’agile +38 arrivato sul parquet di Scandiano: doppie cifre per Ferdeghini (19), Lovisotto (16) e Ranieri (11).