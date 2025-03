Movieplayer.it - Biancaneve: le prime reazioni dopo la premiere mondiale sono sorprendenti

Leggi su Movieplayer.it

A sorpresa, la critica presente allalosangelina avrebbe particolarmente apprezzato il reboot Disney tartassato in fase di lavorazione. Da quanto anticipato nei mesi scorsi ci aspettavamo una pioggia di stroncature e invece leladi Los Angeles sarebbero. La realizzazione del remake live-action della Disney finora era stata accompagnata da critiche di ogni tipo e il trailer non sembrava aver fatto molto per creare hype, nemmeno tra coloro che di solito non vedono l'ora di vedere i film Disney. Vusta la mala parata, Disney ha organizzato unadi dimensioni ridotte blindando il red carpet e permettendo solo a una troupe interna di intervistare le protagoniste Rachel Zegler e Gal .