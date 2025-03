Quotidiano.net - Biancaneve inclusiva e femminista: è polemica per il remake

Leggi su Quotidiano.net

Firenze, 17 marzo 2025 – “Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?” Questa, la scena forse più iconica del primo lungometraggio d’animazione tradizionale, nonché primo classico Disney, sta per tornare sul grande schermo, in una vesta più moderna. Ed è già. Il live-action die i sette nani (1937), dal titolo Snow white diretto da Marc Webb (noto per “The Amazing Spiderman” e “500 Days of Summer”), uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 21 marzo. Controversie e contestazioni hanno accompagnato il film dal 2020, anno in cui sarebbero dovute cominciare le riprese, poi posticipate al 2022, a causa di problemi dovuti alla pandemia. Già bollata come la«woke» e «politically correct», sarà Rachel Zegler, di origini latinoamericane, a interpretare la principessa Disney “dalla pelle bianca come la neve”, che in questa nuova versione, non cerca l’amore, ma sogna – come affermato dall’attrice - di “diventare la leader che sa di poter essere”.