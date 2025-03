Vanityfair.it - Bianca Balti inizia una nuova cura contro il cancro, e mostra i capelli che ricrescono: «La vita mi dà tanto amore»

Leggi su Vanityfair.it

Finita la chemioterapia, la modella sta perre unaterapia, che la terrà ferma per tre settimane dopo un mese in giro per il mondo, definito «folle». Su Instagram, in, continua a tenere aggiornati i follower, con l'ottimismo di sempre