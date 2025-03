Ilfattoquotidiano.it - Bianca Balti e la nuova cura contro il tumore: “Inizio la terapia con gli inibitori Parp per riparare in Dna danneggiato e uccidere le cellule cancerose”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“A casa dopo un mese trotterellando in giro per il mondo”.torna a Los Angeles e si prepara ad affrontare unafase della sua battagliailovarico, diagnosticato lo scorso settembre. Dopo l’intervento chirurgico e tre cicli di chemio, l’ultimo dei quali a fine gennaio, la top model lodigiana, 39 anni, inizierà unacon gli. A raccontarlo è lei stessa, in una storia su Instagram, dove appare sorridente, con i capelli corti che iniziano a ricrescere e il passaporto in mano. “Lunedìlacon gli, che agiscono bloccando l’enzima, che aiuta ail DNA, portando alla morte delle“, spiega la. “Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazione del gene BRCA come il mio”.