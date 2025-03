Bianca Balti e la nuova cura contro il tumore | I capelli stanno ricrescendo ora inizio una nuova terapia

Leggi su Open.online

si prepara ad affrontare unafase della sua battagliail cancro alle ovaie. A raccontarlo sui social è la stessa top model, che – dopo «un mese trotterellando in giro per il mondo» – è tornata a Los Angeles. «Lunedìlacon gli inibitori PARP, che agiscono bloccando l’enzima PARP, che aiuta a riparare il DNA danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose», si legge nella storia Instagram dove appare sorridente, con icorti che iniziano a ricrescere e il passaporto in mano. «Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazione del gene BRCA come il mio». Per questo motivo, dovrà fermarsi «almeno tre settimane» in cui i medici dovranno «tenere sottollo» come reagirà alla«per eventualmente modificare i dosaggi», scrive la 39enne.