Inter-news.it - Bergomi: «Inter, bella spallata! 2010? Oggi più competitività in Italia»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato dopo la vittoria dell’per 2-0 contro l’Atalanta, rispondendo anche alla domanda sul parallelismo col.CALCI PIAZZATI – Ospite negli studi di Sky Sport 24, Beppecommenta così la vittoria dell’contro l’Atalanta per 2-0. Le sue parole: «Vince uno scontro diretto che non lo vince da tanto, vittoria importante anche se le insidie sono tante. Dà unaall’Atalanta, anche se non è tagliata definitivamente. Dieci gol da corner, 19 su calci piazzati, tu puoi provare tutto, ma la bravura di chi calcia e l’alterna da Calhanoglu a Dimarco, poi ha Barella, Asllani. Poi ha grandi saltatori. Quando calcia da destra lo fa ad uscire e attaccano traiettorie diverse. Quanti gol ha fatto Immobile sul secondo palo, la preparano apposta.Carlos Augusto è marcato all’inizio, ma poi si libera dalla marcatura e arriva a segnare».