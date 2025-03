Ilgiorno.it - Bergamo senza speranza contro la corazzata Conegliano

Unain gran spolvero non dà scampo ad una volenterosa Volleye vola in semifinale. Per le bergamasche di coach Parisi, premiato dalla federazione per il suo gran lavoro con la guida della Nazionale italiana B, termina una stagione molto positiva nella quale ha stupito un po’ tutti conquistando non solo una salvezza tranquilla, con larghissimo anticipo, ma anche i playoff. E ieri la Volley, tutto l’anno costretta ad emigrare a Treviglio per le partite casalinghe, è ritornata a giocare nella città orobica nella splendida Chorus Life Arena alla predel pubblico delle grandi occasioni e al cospetto di tante stelle della Foppapedretti che ha fatto epoca, tra le quali Piccinini, Lo Bianco e Stufi. Gran spettacolo quindi sugli spalti, mentre in campo a regalare magie ci hanno pensato le pantere di Santarelli, squadra imbattuta in stagione, che hanno dominato fin dalla prime battute di gioco.