Bergamo Jazz 2025, il programma della 46esime edizione: dal 20 al 23 marzo

. Quattro intense giornate nel segno dei mille suoni deldiffusi in tutta la città: da giovedì 20 a domenica 23si svolge la 46esimadi, Festival organizzato da Fondazione Teatro Donizetti con il sostegno di Comune di, di MIC-MinisteroCultura e di sponsor privati. Sounds of Joy è il titolo scelto da Joe Lovano, dallo scorso anno Direttore Artistico di, per testimoniare la grande varietà e vitalità di suoni, ritmi e colori che contrassegna una musica che rappresenta uno dei cardini dell’espressività artistica contemporanea. Tenendo fede alla propria natura, anchesarà un Festival di respiro internazionale, un Festival diffuso: oltre ai concerti al Donizetti e al Sociale di Città Alta, sono infatti previsti significativi appuntamenti ospitati in piccoli teatri, in musei, in locali trasformati per l’occasione in accoglienticlub.