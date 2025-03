Ilrestodelcarlino.it - Berco, altre quattro ore di sciopero. E oggi arriva l’ex ministro Orlando

Si apre una nuova settimana di mobilitazione allo stabilimentodi Copparo. Perle Rsu hanno proclamatoore dida tenersi al termine di ogni turno e della giornata lavorativa. Inoltre, ai lavoratori in uscita dai reparti è stato richiesto di rimanere in presidio durante l’incontro previsto per stamane dalle 10 condel Lavoro Andreache, attualmente, riveste l’incarico di responsabile per le Politiche del lavoro della segreteria nazionale del Partito Democratico.incontrerà le organizzazioni sindacali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uil Uilm, Rsu e lavoratori per avere un preciso aggiornamento riguardo la situazione dell’azienda, interessata da una dura e complessa vertenza. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se vi saranno margini per l’apertura di una trattativa tra sindacati e vertici aziendali che torneranno ad incontrarsi il 24 marzo.