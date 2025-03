Anteprima24.it - Benevento, ora si fa dura: sanniti superati dal Crotone, si avvicina anche il Catania

Tempo di lettura: < 1 minutoIn attesa di Potenza-Team Altamura in programma questa sera, match che chiuderà il 32esimo turno di campionato, è ormai accerchiato ilche ora è quinto in classifica. L’impresa delcontro la capolista Cerignola ha fatto scivolare la Strega a -2 dai pitagorici ma i giallorossi devonoguardarsi le spalle perché dietro il(blitz a Messina) è a soli due punti dal. Ma le notizia negative arrivate dall’ultimo turno di campionato potrebbero non essere finite qui perché in caso di successo questa sera il Potenza si porterebbe al sesto posto a -1 dalla squadra di Auteri. All’appello mancano sei giornate, ma ilscenderà in campo solo cinque volte dovendo riposare il 6 aprile per l’esclusione del Taranto. Classifica: Cerignola 58 (29), Avellino 57 (28), Monopoli 50 (29),47 (29),45 (29),43 (29), Potenza 41 (27), Picerno 40 (29), Giugliano 38 (28), Cavese 35 (29), Juventus Next Gen 35 (30), Team Altamura 34 (28), Trapani 32 (28), Sorrento 31 (28), Foggia 30 (29), Latina 27 (28), Casertana 22 (28), Messina 13 (29).