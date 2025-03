361magazine.com - “Belve”: raddoppia l’appuntamento e lo show della Fagnani

Leggi su 361magazine.com

La trasmissione tornerà ancora con un doppio appuntamentoStando a quanto riporta online Cinguetta Rai,, che torna il 22 aprile con un’altra stagione, tornerà con uno spinoff. Su X, scrivono: “Oltre alla versione classica di #(dal 22 aprile), la giornalista condurrà uno spin-off del programma. Nasce #Crime, programma in cui intervisterà i colpevoli o chi c’era sulla scena del crimine. Quest’anno si partirà con 1 puntata”.A La Stampa, qualche mese fa, Francescaaveva detto: “Sì, ci sarà (una nuova stagione). E credo ci sarà finché capirò che c’è attesa di una nuova stagione. Manon è come un diamante, che notoriamente è per sempre. Avrà una fine: spero di accorgermene in tempo e di essere io a dire basta”.Leggi anche:, Taylor Mega torna sui Ferragnez: “Ognuno faceva i cavoli propri”Tra i nomi nuovi come ospiti si parla di Federica Pellegrini, Barbara D’Urso, Ciro Immobile e Alessia Marcuzzi.