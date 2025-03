Biccy.it - Belve Crime, lo spin off del programma: parla Fagnani

Francescasta per tornare su Rai Due con il suo gioiellino, la nuova edizione andrà in onda dal 22 aprile: “Un altro ciclo di puntate è finito e devo dire che siamo tutti molto soddisfatti di com’è andata anche quest’anno. Se ci rivedrete presto? Sì, torneremo e credo che la trasmissione ci sarà finché capirò che c’è attesa di una nuova stagione. Per il momento c’è eccome. Ma ilnon è come un diamante, che notoriamente è per sempre. Avrà una fine: spero di accorgermene in tempo e di essere io a dire basta“. Ma la vera notizia di queste ore è che in Rai stanno lavorando ad unooff delche avrà una prima puntata già questa stagione:.meride embed="24195"Nasce, le parole di Francesca.Laha rivelato che in questo nuovo appuntamento verranno intervistati protagonisti di famosi casi di cronaca, per un viaggio nella mente di chi si è macchiato di crimini o di testimoni di fatti atroci: “Eh si, ci sarà uno-off.