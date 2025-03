Dilei.it - Belve Crime, lo spin-off con Francesca Fagnani: “Nella mente di chi ha fatto del male”

Leggi su Dilei.it

La Rai non lascia andare, anzi. La conduttrice è pronta a tornare in prima serata con una nuova stagione di. Ha però una grande novità, ovvero il primo-off di questo format. Cambieranno i tipi di ospiti ammessi in studio, e non poco, ma la giornalista spera che possa restare stabile l’interesse del pubblico., quando lasceràNon poteva essere più chiarache, in un incontro con Rcs Academy, ha spiegato quanto dirà addio a. Il 22 aprile avrà inizio su Rai 2 la nuova stagione, nata perché il pubblico è ancora desideroso di questo appuntamento.Saranno dii fan a decretare la fine del format: “La trasmissione ci sarà fino a che capirò che esiste attesa di una nuova stagione. Per il momento c’è, eccome. Il programma non è però come un diamante, per sempre.