Panorama.it - Belcanto, stasera in tv l'ultima puntata: ecco cosa sapere

Leggi su Panorama.it

Questa sera, lunedì 17 marzo 2025,giunge al suo atteso finale con la quarta e. La serie, con Vittoria Puccini nel ruolo principale, ha conquistato il pubblico, come dimostrano gli ascolti del precedente episodio del 10 marzo 2025, seguito da 3.591.000 telespettatori con uno share del 20,33%. L’interesse per questa produzione ambientata nel mondo dell’Opera di metà Ottocento resta alto, e l’episodio conclusivo promette emozioni e colpi di scena. L’appuntamento è alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con la messa in onda degli ultimi due episodi che chiuderanno definitivamente la storia."Viva Verdi": il penultimo episodio La tensione è alle stelle nell’episodio Viva Verdi. Accecato dalla rabbia per il tradimento di Antonia, Enrico rischia di compiere un gesto estremo.