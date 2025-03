Davidemaggio.it - Belcanto 2 ci sarà?

I lunedì serà di Rai 1 con oggi smetteranno di proporre al pubblico lunghe esibizioni da soprano: termina infatti, serie ambientata nel mondo dell’Opera, e ci si chiede se cio meno una seconda stagione. Comunicazioni ufficiali ancora non ce ne sono, ma un’idea ce la siamo fatta.La prima stagione ha un finale chiuso e ben delineato, già disponibile su Rai Play. Questo significa che probabilmente l’intenzione fosse fin dal principio quella di proporre la storia di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie in un unico capitolo, senza lasciare elementi sospesi e rilanci per il futuro.Tuttavia,con il suo melodramma in piena regola ha saputo appassionare il pubblico e, ciò che conta, non stancarlo e farlo disperdere. E’ vero che da una serie evento, presentata con tutti gli onori, ci si sarebbe aspettato di più del 20.