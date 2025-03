Salernotoday.it - Beccati con eroina, cocaina e crack: arrestati due 19enni

Leggi su Salernotoday.it

Duesono statia Baronissi per detenzione di ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un controllo dei carabinieri, infatti, sono stati trovati in possesso di, suddivisa in dosi per un peso di diversi grammi, ma anche di un bilancino di.