Becattini | Punto fondamentale Così il Terranuova può salvarsi

"È unmolto importante, vista anche la nostra posizione in classifica". È un Marcosoddisfatto quello che parla dopo la partita terminata 1-1 tra il Siena e il. Un risultato non scontato contro una compagine blasonata, che consente al club di piazza Coralli di smuovere ulteriormente la classifica. Un match che, come all’andata, poteva addirittura vedere i biancorossi uscire vincitori, visto che al 15’ del primo tempo è stato annullato un gol a Iaiunese per posizione irregolare e nel secondo tempo una conclusione di Privitera è stata salvata sulla linea da Farneti. "Sono contento di aver pareggiato sul finale - ha sottolineato il tecnico - perché soprattuto per quanto visto nel primo tempo mi avrebbe scocciato tornare da Siena a mani vuote. Forse abbiamo perso equilibrio dopo l’1-0, ma ai ragazzi dico sempre di rimanere in partita nonostante lo svantaggio perché l’episodio favorevole può sempre capitare.