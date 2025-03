Sbircialanotizia.it - Beautiful, trame di martedì 18 marzo 2025: scontri generazionali e dubbi sul futuro

Leggi su Sbircialanotizia.it

Certe sfide in casa Forrester sembrano non finire mai. Ci chiediamo, a volte, se esista un modo per conciliare un’eredità creativa così forte con l’energia di chi vorrebbe rivoluzionare tutto. Donna, dal canto suo, non ha esitazioni: Eric resta una pietra miliare nel mondo della moda. Eppure, Brooke sottolinea senza mezzi termini che Ridge non . L'articolodi18sulè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.