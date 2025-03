Be Comics! Be Games! 2025, nuove frontiere per il festival padovano

Leggi su .com

(Adnkronos) – Si è conclusa con un successo di pubblico l'edizionedi Be! Be!, ildedicato alla cultura pop che ha animato gli spazi di Padova Hall durante lo scorso fine settimana. La manifestazione, forte di un'identità rinnovata e di un'inedita area dedicata al gaming, ha registrato oltre 22.000 presenze, superando .L'articolo Be! Beper ilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte lefunzioni