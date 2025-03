Bayern Monaco-Inter settore ospiti domani parte la vendita | a che ora prezzo e dove acquistare

Leggi su Ilnerazzurro.it

. C’è grande attesa per l’andata dei quarti di finale di Champions League train programma il prossimo 8 aprile. La trasferta in terra di Germania è ambita dai tantissimi supporter nerazzurri che sono a caccia del tagliando.L’ha reso noto le modalità didei biglietti perindal 18 marzoLadei biglietti per ildell’Allianz Arena inizierà martedì 18 marzo alle ore 10. Ildel tagliando è di 50€. Laè riservata inizialmente solo agli abbonati in Serie A. I biglietti insono esclusivamente di, nominativi e non cedibili. Sarà negato l’ingresso in caso di non corrispondenza nome/utilizzatore.