Batosta Dybala: piove sul bagnato, la notizia dopo l'infortunio

Ansia in casa Roma: cheper Paulo Dyabala!sulvisto che la notizieha preoccupato l’intero ambiente.Non c’è pace per Pauloche, nel match di ieri disputato contro il Cagliari, è subentrato e poi è stato costretto a lasciare il campo per infortunio.Fin da subito le sensazioni non sono state positive, anzi tutt’altro. Fatto sta che la sentenza degli esami è stata molto pesante e lache ne è scaturita ora preoccupa la squadra e l’intero ambiente.ko:è pesantissimoQuesta mattina, Paulosi è sottoposto agli esami strumentali previsticontro il Cagliari ed è emerso che ha rimediato una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. Di sicuro, quindi, salterà gli impegni previsti con l’Argentina, ma non è questa lache preoccupa.