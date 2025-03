Inter-news.it - Bastoni espulso salta l’Udinese, ma resta in diffida: il motivo

L’Inter dovrà fare a meno diper la prossima sfida di campionato contro. Il difensore nerazzurro è statonel finale del match contro l’Atalanta, dopo aver ricevuto due cartellini gialli. Un episodio che non solo lo costringerà are la gara di San Siro, ma che avrà anche ripercussioni particolari sulla sua situazione disciplinare.AMMONIZIONE INIZIALE – Alessandroera già inprima della partita contro l’Atalanta e al 70’ ha ricevuto un’ammonizione da parte dell’arbitro Massa. Il cartellino giallo ha fatto scattare automaticamente la squalifica per la prossima giornata, impedendogli di prendere parte alla sfida contro. Nel finale di gara, però,ha rimediato un secondo cartellino giallo, che ha portato alla conseguente espulsione.