Ilfattoquotidiano.it - Bassotto salta nella culla e uccide una neonata: “L’ha attaccata alla gola silenziosamente, i genitori avevano già tentato di sopprimerlo perché troppo aggressivo”

Unaè morta a Seversk,regione di Tomsk, in Russia, a causa dei ripetuti morsi di un. Come riportato dal sito d’informazione russa Ria.ru, il Comitato investigativo regionale della Federazione Russa ha aperto un’indagine per comprendere la reale dinamica dei fatti. “È stato aperto un procedimento penale in meritomorte di un minorenne in seguito a un reato ai sensi della Parte 1 dell’Articolo 109 del Codice penale della Federazione Russa (morte per negligenza)”, si leggedichiarazione del Comitato. Secondo i dati preliminari del Comitato investigativo la notte del 10 marzo in uno degli appartamenti di Kommunistichesky Avenuecittà di Seversk, un“ha morso una bambina nata nel 2025 che dormivasua”. “Il corpo del bambino è stato poi ritrovato dmadre senza segni di vita e con molteplici morsi”, ha riferito sempre il dipartimento regionale investigativo.