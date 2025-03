Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl lotta fino in fondo ma perde con Oleggio

Leggi su Sport.quotidiano.net

MAGIC102BCL 98 MAGIC: De Ros 2, Casella 31, Karem 6, Pilotti 8, Toffaini 5, Borsani 10, Youssef, Suigo 16, Garavaglia 10, Cortellino, Ceccato 7, Van Elswyk 7. All.: Catalani.BALL CLUB LUCCA: Landucci 1, Drocker 20, Lippi 10, Dubois 12, Barsanti, Simonetti 16, Del Debbio 14, Pierini 6, Trentin 17, Vignali 2. All.: Olivieri. Arbitri: Sarzano di Casale e Venezia di Sedriano. Note: parziali 29-18, 50-44, 82-72. BOFFALORA TICINO - Il Bcl va ko controil primato, vista la contemporanea vittoria di San Miniato e viene raggiunta dai piemontesi (che giocano in Lombardia le gare casalinghe) che devono recuperare il match contro Empoli. Per quanto riguarda la qualificazione matematica ai play-off, con i risultati di ieri sera, la sconfitta di Arezzo di un punto, ad esempio, contro Casale, porta il team del Monferrato e quello orafo a pari punti a quota 12 al nono posto.