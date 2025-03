Sport.quotidiano.net - Basket serie B, la sconfitta di Iseo brucia ancora. Adamant tra delusione e sconcerto: "Ma ora non perdiamo lucidità»

Leggi su Sport.quotidiano.net

e incredulità per quel maledetto terzo quarto, ma anche equilibrio nella visione globale del periodo, per non dimenticare quanto Ferrara ha fatto di buono in questa prima parte del 2025. In casac’è un mix di sensazioni all’indomani delladi, arrivata dopo un terzo quarto orribile, in cui i biancazzurri hanno dilapidato le buone cose fatte vedere nel primo tempo, subendo un clamoroso parziale di 34-7 che ha girato l’inerzia della partita. A nulla è valso il tentativo di rimonta dell’ultimo quarto, con Marchini e Drigo a prendersi sulle spalle il resto dei compagni: una squadra che vuole vincere il campionato non può permettersi questo genere di blackout. Ma coach Benedetto, nella solita analisi post gara, mantiene la: "Ne ho viste tante nella mia carriera, ma anche io faccio fatica a spiegarmi un’involuzione così – l’analisi del tecnico –, siamo usciti troppo molli dagli spogliatoi e soprattutto a rimbalzo abbiamo subito a dismisura.