Basket, sconfitta per il CUS Pisa a Rosignano, in Divisione Regionale 2

, 17 marzo 2025 – Ancora una, per il fanalino di coda CUSCosmocare, nella nona giornata di ritorno del campionato di2, girone A. Sul campo della forte Dinamo, in lotta per i play-off, i ragazzi di coach Bizzarri hanno compromesso il risultato già in avvio, e a nulla è valso il lieve predominio nella ripresa. Adesso i riflettori sono puntati sulla sfida di retroguardia con Piombino, della prossima giornata. LA CRONACA – Giunti acon soli dieci giocatori, scesi in campo con Fusco, Di Lernia Donati, Caldarelli e Padeletti, gli universitari sono subito andati sotto, subendo un iniziale 26-10 che ha compromesso la partita, con Di Lernia a segno con 5 punti. Non è andato meglio il secondo quarto (17-12), con le due squadre al riposo su un risultato eloquente di 43-22 per i padroni di casa.