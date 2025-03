Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della 20esima giornata di A1. Marzia Tagliamento dominante, bene Togliani e Penna

Si è concluso un altro weekend di, con laregular-season di Serie A1 mandata in archivio. Le giocatrici, come sempre, si sono messe in mostra con prestazioni spesso decisive per le sorti delle proprie squadre. Andiamo a scoprire le protagoniste di queste 5 partite di Serie A1.Nel primo match andato in scena sabato 15 marzo, la Bertram Derthona Tortona ha battuto nettamente l’Alpo VillaFranca con il punteggio di 92-62. La squadra veronese si conferma ultima in classifica mentre Tortona riscatta subito la sconfitta contro Schio grazie a quattroin doppia cifra. Si tratta di Elisa(16 punti), Francesca Leonardi (14 punti), Caterina Dotto (12 punti) e Beatrice Attura (11 punti). Lerealizzatrici di VillaFranca sono state Ilaria Moriconi con 11 punti e Sofia Frustaci con 10.