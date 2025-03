Anteprima24.it - Basket, D2: brutto ko interno per la Smile Benevento contro Casoria

Tempo di lettura: < 1 minutoDoveva essere una partita che dava continuità alle due ottime precedenti prestazioni, invece la Ditarieri sera è incappata in una serata non all’altezza delle proprie possibilità sia tecniche che di atteggiamento alla gara. Un match che ha visto la squadra ospite avere sempre le redini del gioco in mano e quell’atteggiamento giusto di chi vuole portare a casa i due punti, a differenza dei sanniti troppo remissivi e poco incisivi nei momenti chiave dell’in. Sarà una settimana di riflessione la prossima, dove si dovrà provare a capire in che modo poter migliorare e soprattutto come fare ad avere un atteggiamento più positivo nell’affrontare la prossima partita, che vedrà impegnata la compagine sannita sabato prossimo in trasferta ad Acerra.