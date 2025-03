Baritoday.it - Bari ricorda Giuseppe Mizzi, vittima innocente di mafia: a Carbonara la cerimonia a 14 anni dall'omicidio

Leggi su Baritoday.it

di, a 14dal suo, avvenuto il 16 marzo del 2011 a. Questa mattina, in via Venezia, luogo in cui avvenne il delitto, a due passia piazza centrale del quartiere, si è tenuta ladi commemorazione.Accanto.