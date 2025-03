Lanazione.it - Barberino Tavarnelle vola. Reggello sempre in fuga

Nel Girone Estrepitoso, batte 4-3 la Castelnuovese e continua la caccia alla lepre. L’uomo del giorno è il bomber Ghelli che segna una splendida tripletta e insieme al gol di Panerai mettono ko la Castelnuovese. Per ildi mister Temperini un successo voluto col cuore a dimostrazione di un gruppo forte e coeso contro un avversario che non ha mai mollato, al termine di una partita veramente bella e spettacolare. Ghelli è ora da solo in testa alla classifica cannonieri con gol al 4’, 36’ e 70’ su rigore, Panerai a segno al 7’. La capolistarisponde da par suo e conquista i tre punti con la rete del bomber Focardi, decisiva per la vittoria 1-0 contro il Gambassi. Un successo importantissimo contro un avversario fra i più quotati del girone.