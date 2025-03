Ilrestodelcarlino.it - Bar e ristoranti con cibo senza glutine, l’aeroporto di Bologna strizza l’occhio ai viaggiatori celiaci

, 17 marzo 2025 – Novità alMarconi diche diventa il primo scalo italiano a garantire un’offerta completamente gluten free in tutti i suoi bar e. Grazie al ‘Progetto Celiachia’, realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC), l’Azienda USL die la Regione Emilia-Romagna, ipotranno finalmente contare su un’alimentazione sicura e certificata mentre sono in transito. La celiachia è un’intolleranza permanente alche colpisce circa l’1% della popolazione italiana, ma l’accesso a pasti sicuri in viaggio è spesso complicato. L’Istituto Superiore di Sanità conferma: “È stato calcolato che nella popolazione italiana il numero totale disi aggiri intorno ai 600.000, contro gli oltre 251.000 ad oggi diagnosticati”.