Banditi rapinano agenzia di scommesse bottino da quantificare

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, ad Avella, i Carabinieri della Compagnia di Baiano sono intervenuti sulla SS7 Bis, per una rapina avvenuta presso il centroEurobet, aperto h24.Due malviventi con volto travisato e guanti sono entrati nella salae, armati di mazze in ferro, si sono fatti consegnare l'incasso dal personale della slot. L'azione delittuosa è stata consumata nel giro di qualche minuto. I due soggetti si sono poi dati alla fuga a bordo di un'auto scura. Ancora dail. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano e Stazione di Avella.