Dilei.it - Bagnoschiuma fatto in casa, i trucchi facili per averlo cremoso e profumato

Preparare uninè un’idea smart per prendersi cura di sé in modo naturale, economico e personalizzato. Molticommerciali contengono tensioattivi aggressivi che possono seccare e irritare la pelle, perché rimuovono anche il film idrolipidico protettivo.Optando per unfai da te, sai esattamente cosa ti spalmi sulla pelle e puoi evitare ingredienti indesiderati. In più, realizzi un prodotto unico, con la profumazione e gli ingredienti idratanti che preferisci.I vantaggi delfai da teFare ilcomporta dei vantaggi non da poco. Innanzitutto, si usano ingredienti dermocompatibili e si evitano sostanze chimiche potenzialmente irritanti. La tua pelle beneficerà di detergenti più dolci e senza allergeni comuni.Gli ingredienti di base costano poco e spesso li hai già in