Back in Time | The Exhibition – Un viaggio nel futuro… tornando indietro nel tempo!

Il 2025 segna il 40º anniversario di “Ritorno al Futuro“, e quale modo migliore per celebrarlo se non con un evento imperdibile?“in: The” è la mostra che ogni fan della trilogia ha sempre sognato: un’occasione unica per immergersi nel mondo di Marty McFly e Doc Brown, scoprendo cimeli autentici e vivendo un’esperienza senza precedenti.Dove e quando?L’evento si svolgerà a Villa Beretta Magnaghi a Marcallo con Casone (MI), una location storica che per l’occasione si trasformerà in una capsula deldedicata alla saga. Oltre 2.000 mq di esposizione accoglieranno una collezione straordinaria di oltre 100 cimeli originali, tra cui oggetti di scena, costumi iconici e documenti inediti direttamente dal set.Ma non è tutto: un’area speciale permetterà di scoprire i dietro le quinte dei film, con documentari esclusivi e foto rare che renderanno questa mostra un vero paradiso per i fan più accaniti!Auto leggendarie e set iconiciTra i pezzi forti dell’esposizione, non potevano certo mancare alcune delle automobili più iconiche della trilogia:DeLorean DMC-12Machine (ok, senza flusso canalizzatore funzionante.