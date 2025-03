Bach | Il Pugilato nel programma olimpico di Los Angeles 2028?

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 mar. (askanews) – “Abbiamo preso solo una vera decisione, ovvero quella di inserire la boxe neldelle Olimpiade di Los”. La notizia l’ha data il presidente del Cio Thomasparlando in conferenza stampa a margine della riunione di oggi del Consiglio esecutivo del comitatointernazionale. Allo stato attuale l’Olimpiade del 2024 a Parigi è stata l’ultima nel cuiera previsto il. La decisione in vista dei Giochi deldeve ancora essere votata in occasione della sessione del Cio dei prossimi giorni in Grecia, da mercoledì a venerdì, dedicata all’elezione del nuovo presidente che prenderà il posto di, ma lo stesso presidente uscente si è detto “molto fiducioso”: “Così i pugili di tutto il mondo – ha aggiunto – avranno la certezza di poter partecipare alle Olimpiadi dela Los”.