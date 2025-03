Sport.quotidiano.net - Baby ginnaste sul podio

Via alla stagione agonistica per il settore femminile della Società Ginnastica Pro Italia. Le gare individuali e a squadre di ginnastica artistica disputate a Genova e a Lavagna – valide per il Campionato Regionale – hanno visto protagoniste le giovani atlete spezzine. Nel dettaglio, partendo dalla categoria Lc3 base, all’esordio in questa competizione, Giulia Barbieri (Junior 2) ha conquistato un ottimo secondo posto. Nella Lc base fantastico terzo posto di Carlotta Borghini (Allieve 2), e dodicesima la compagna Stella Previdi. Tra le allieve 5, Dana Cerretti quarta. Giorgia Mannino (Junior 1) è seconda. Nella categoria Lc3 avanzato è seconda Rachele Cidale tra le allieve 4, con una gara precisa e di grande grinta. In Lc avanzato (la gara con il livello tecnico più alto), fantastico argento per Martina Costa (Junior 2).