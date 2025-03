Ilrestodelcarlino.it - Avis, obiettivi raggiunti: "Puntiamo a quota 20mila"

Nel 2024 l’, in provincia di Ancona, ha raggiunto 19.488 soci, di cui 19.219 donatori attivi con 1.454 nuovi iscritti e 1.773 depennati per abbandoni, limiti di età o patologie varie, registrando un leggero calo numerico rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo sono state raccolte complessivamente 34.488 unità di sangue: 23.962 di sangue intero, 10.357 di plasma e 169 di aferesi, in leggera crescita rispetto al 2023 nonostante il pesante calo nella zona di Ancona, a causa di difficoltà nella raccolta per carenza infermieri, compensato dalla maggiore affluenza di donatori negli altri Centri Trasfusionali della provincia. È il bilancio tracciato nel corso dell’assemblea provincialedi Ancona dove hanno assunto rilievo le Relazioni Zonali, del Gruppo Giovani, del Consiglio Direttivo e di missione, oltre la nomina delegati all’AssembleaRegionale Marche, in agenda il 13 aprile 2025, dei candidati per rinnovo Consiglio Regionale Marche, struttureNazionale e incarichi quadriennio 2025-2028.