Iltempo.it - Aviaria nei gatti domestici: primi casi a New York. I consigli da seguire assolutamente

Secondo quanto comunicato dal dipartimento sanitario di NewCity, duedi due diverse abitazioni della Grande mela sono risultati positivi all'influenza. Gli esperti del Dipartimento stanno indagando sui dueche si sono verificati in due famiglie senza contatti fra loro. «In collaborazione con i funzionari del settore salute animale il Dipartimento sanitario di Newsta cercando di capire come i duesiano stati infettati dall'influenzaH5 - ha spiegato in una nota il commissario ad interim del Dipartimento della Salute di NewCity, Michelle Morse - L'influenzaneiè stata confermata altrove negli Stati Uniti». L'esperta ricorda alcune precauzioni ai proprietari di animali: «Non dare ai propri animali cibo crudo o latte crudo», il primo monito.