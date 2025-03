Ilgiornaleditalia.it - Aviaria, gatti positivi a New York: "Ma rischio per cittadini resta basso"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - Due, che vivono in due diverse case di New, sono risultatiall'influenza. A comunicarlo il dipartimento sanitario della Grande Mela. Gli esperti del Dipartimento stanno indagando sui due casi che si sono verificati in due famiglie senz