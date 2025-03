Avete visto? Grande Fratello Mavi in vasca con Zeudi La scena va in onda poi accade l’assurdo

Leggi su Caffeinamagazine.it

La scorsa settimanaDi Palma ha fatto quattro chiacchiere con l’amica Chiara Cainelli. La terza finalista delsi è lasciata sfuggire un segreto sulla fidanzata di Tommaso Franchi che ovviamente non avrebbe dovuto rivelare. “MariaVittoria una volta mi ha detto ‘io non nego che ho avuto dell’interesse anche nei confronti delle donne’. Quindi cosa succede? Che quando io sto con loro ho paura di una cosa particolare, cioè che MariaVittoria è gelosa di me per Tommaso e che Tommaso è geloso di me per MariaVittoria”.“Capito la mia paura qual è stata? Alfonso quando stava qui dentro l’ha notata questa cosa. Capisci perché non mi avvicino mai più di tanto a loro due? Perché ho paura di essere giudicata perché so questa cosa. Quindi ho sempre fatto passi indietro, perché venivo vista strana.