Movieplayer.it - Avengers: Doomsday potrebbe sfruttare l'Intelligenza Artificiale, ecco l'opinione dei fratelli Russo

Leggi su Movieplayer.it

Joe e Anthony, in alcune recenti interviste, hanno condiviso la lororiguardante l'uso dell'nella realizzazione dei film. Ihanno rivelato chero utilizzare l'durante la realizzazione del filmche segnerà il loro ritorno nel MCU e il debutto di Robert Downey Jr nella parte del villain. Durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter durante la promozione di The Electric State, i due filmmaker hanno espresso la lorosull'uso della nuova tecnologia. L'dei due registi sull'IA Anthony, condividendo la sua, ha dichiarato: "Dobbiamo avvicinarci all'nello stesso modo in cui ci avviciniamo alle innovazioni tecnologiche. Si tratta potenzialmente di uno strumento prezioso nel processo creativo e in .