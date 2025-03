Puntomagazine.it - Avellino: Ai domiciliari viene sorpreso fuori casa a spacciare

Leggi su Puntomagazine.it

I Carabinieri arrestano un 25enne extracomunitarioNel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio, il Comando Provinciale dei Carabinieri diha aumentato i controlli nel capoluogo irpino. In questo fine settimana, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, i servizi svolti hanno avuto come obiettivi principali la prevenzione e la repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché quella sull’abuso di alcolici e superalcolici tra giovani e giovanissimi con mirati controlli agli esercizi pubblici.In tale contesto, venerdì pomeriggio, i militari della Compagnia Carabinieri dihanno arrestato un venticinquenne per l’ipotesi di reato di “evasione e spaccio di sostanze stupefacenti”. Il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arrestiper reati in materia di stupefacenti, a seguito di un controllo presso la propria abitazione, veniva rintracciato dai militari operanti, nei giardini di piazza Kennedy.