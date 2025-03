.com - Autostrada A1: chiusi una notte stazione di Scandicci e parcheggio Villa Costanza

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22,00 di martedì 18 alle 6,00 di mercoledì 19 marzo, sarà chiusa ladi Firenze, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Sarà anche chiusa l'area diovest", per chi proviene da BolognaL'articoloA1:unadiproviene da Firenze Post.