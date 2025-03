.com - Automobilismo / Rally dell’Adriatico, è ufficiale: si corre a Cingoli tra il 3 e il 4 maggio

La competizione di PRS Group sarà il terzo appuntamento del Campionato ItalianoTerra. Il percorso prevede tre diverse prove speciali da ripetere tre volte, per un totale di 74 chilometri cronometrati., 17 marzo 2025 – Definito nei dettagli il 32°Adriatico, terza prova del Campionato ItalianoTerra, organizzato da PRS Group, con la sempre appassionata collaborazione del Comune di.Dopo l’avvio in grande stile del Campionato ItalianoTerra a Foligno della settimana scorsa, sempre organizzato da PRS Group, ed in attesa della seconda sfida in Val d’Orcia a fine mese, di certo in molti hanno già messo occhi e mente alla sfida di, riproposta dall’organizzazione per ribadire il ruolo centrale che ha l’evento nel contesto “tricolore” come anche nella valorizzazione del territorio, del quale da anni è certamente un forte carattere identitario.